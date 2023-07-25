Эксперт рассказал, чем опасны сверхмалые беспилотники Black Hornet

«Они несут оптические системы, в инфракрасном, световом диапазоне. Они позицирнируются для спецвойск, которые работают в городских условиях. Там, где можно за угол залететь, или влететь в помещение какое-то, потому что не слишком глубоко, потому что канал радиосвязи грузится от стенок, перегородок», - заметил Багдасарян.