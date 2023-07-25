Эксперт по БПЛА прокомментировал поставку Украине Black Hornet

«Они эффективны при условии, когда их тысячи. Когда их мало, они погоды не делают. 300 комплектов – это ни о чем. Это 300 человек, вооруженных индивидуальным летающим биноклем, способным смотреть не только прямо, но и криво. Учитывая, что образцы Black Hornet у нас уже есть, они находятся на изучении, то способы подавления, соответственно, разрабатываются. Эти беспилотники не очень далеко летают от пилота, так что нет особого смысла ни в каком РЭБ», - заключил политолог.