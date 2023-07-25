Мобилизация: последние новости на сегодня 25 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Минобороны рассказали о подвиге российского рядового

Российский рядовой лично уничтожил более десяти украинских солдат, сообщает «Лента.ру».

Это произошло в бою в районе Времевского выступа. Стрелок Артем Березин в ходе одной из атак смог обнаружить и ликвидировать свыше десятка бойцов Украины. В результате атака оказалась сорвана, а позиции российских войск удержаны.

Ранее стало известно, что солдаты украинской армии после начала наступления стали сдаваться в плен группами, а не поодиночке, как это было раньше.

Депутаты Сахалинской области передали военнослужащим необходимое в зоне СВО снаряжение

На Сахалине депутаты областной Думы Александр Шарифулин, Сергей Бондарев, Александр Болотников и Юрий Выголов привезли военнослужащим на полигон «Троицкий» снаряжение, сообщает SakhalinMedia.

По их словам, поддержка участников специальной военной операции помогает обеспечить мобилизованных области всем необходимым. Парламентарии передали универсальные теплоизолирующие коврики, подсумки под боеприпасы пулемета Калашникова, сумки под сброс и прочую амуницию. Изделия изготавливает швейная фабрика Южно-Сахалинска с учетом пожеланий военнослужащих.

Помимо помощи мобилизованным, в Сахалинской области приняли решение о единовременных выплатах, которые остаются одними из самых больших в России — 300 тысяч рублей.

Госдума обсудит повышение призывного возраста

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о повышении возраста призыва на срочную службу до 30 лет, сообщает ТАСС.

Документу предстоит пройти второе чтение. Он был внесен на рассмотрение в марте. Инициатива предполагала поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года. Верхний порог предлагалось установить на уровне 30 лет вместо 27.