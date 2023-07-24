Мантуров оценил темпы производства боеприпасов в России

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», — цитирует его РИА Новости.