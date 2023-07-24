Генерал объяснил слова Медведева о неочевидных целях для удара по Украине

«Это центры принятия решения, пункты управления, узловые станции, тоннели, мосты. Тот же судоремонтный завод надо было разнести в пух и прах еще полтора года назад. Словом, целями войны являются абсолютно все цели, кроме мирных граждан и мирных объектов. А вот по Банковой бить не стоит — там никого нет, кроме охраны и служащих. Все руководство находится в защищенных пунктах управления», — сказал Болдырев.