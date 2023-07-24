Военнослужащие РФ предотвратили попытку проникновения ДРГ в Херсонской области

Военнослужащие РФ уничтожили склад Вооруженных сил Украины с боеприпасами и лодками в районе поселка Антоновский, а также предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

По его словам, военнослужащими из группировки «Днепр» с помощью дрона были уничтожены одна лодка и шесть украинских боевиков. Авиация нанесла удар по складу — там были уничтожены пять лодок украинских подразделений, потери противника составили 15 человек.

Также были уничтожены 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе Антоновки. Шесть военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести.