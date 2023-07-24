В России рассказали о неуязвимости ракет «Оникс» для ПВО Украины

«Дальность полета, предположительно, около 500 километров, то есть уничтожит цель в любой точке проведения СВО. ВСУ ее не могут сбить по двум причинам: почти гиперзвуковая скорость — примерно 2400 километров в час, а также способность маневрировать во время подхода к цели», — сказал эксперт.