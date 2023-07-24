Мобилизация: последние новости на сегодня 24 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 июля 2023, в материале «Рамблера».

Российские добровольцы из бригады «Волки» проходят подготовку в ЛНР

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Новобранцы из добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Волки» проходят подготовку на одном из полигонов в ЛНР. Об этом пишет RT со ссылкой на «Военную хронику».

Как пишет издание, они вышли из тюрьмы для участия в боевых действиях.

Один из добровольцев выразил надежду, что больше не вернется в места лишения свободы, он готов начать жизнь «с чистого листа».

«Военная хроника» пишет, что «Волки» противостояли отрядам Вооруженных сил Украины в самых горячих точках (Изюм, Балаклея) и оказывали поддержку другим подразделениям на Авдеевском направлении и в районе Соледара.

Сенатор от ХМАО поблагодарил матерей бойцов СВО за их вклад в победу

Матерей российских военнослужащих поблагодарили за помощь сыновьям, которые решились воевать на Украине. Благодарность выразил сенатор ХМАО Эдуард Исаков в своем Telegram-канале, пишет URA.RU.

Он указал, что эти женщины после работы идут делать окопные свечи и плести маскировочные сети, открывают сборы для покупки оборудования или снаряжения, которое может понадобиться бойцам на фронте. Подобные действия могут спасти жизнь российским бойцам и приблизить победу над противником.

«Низкий вам поклон и большое спасибо за сыновей, настоящих героев, которые пошли бить врага», — написал Исаков.

Он также признал важность писем, которые передают бойцам от детей из ХМАО. По его словам, каждое такое письмо содержит в себе «частичку дома, уюта и тепла», подобные подарки сильно поднимают боевой дух. Исаков упомянул, военнослужащие попросили передать подарок школьнице из Югорска, которая отправила им несколько писем. Он пообещал выполнить это поручение.

Концерт для военнослужащих ЦВО с участием российских артистов состоялся в зоне проведения СВО

Концерт с участием известного певца Владимира Лёвкина, артиста Константина Крымского и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) прошел в зоне боевых действий на Украине. Зрителями стали военнослужащие артиллерийского соединения, сообщает Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России).

На импровизированной сцене под открытым небом артисты исполнили для военнослужащих патриотические песни о Донбассе и другие известные композиции.