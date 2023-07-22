В США испытали способный год находиться в воздухе дрон

В штате Нью-Мексико (США) прошли успешные испытания разведывательного беспилотника Phasa 35, способного находиться в стратосфере до года, пишет РЕН ТВ.

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Аппарат был разработан специалистами оборонной компании BAE Systems (Великобритания).

Во время испытательного полета дрон поднялся на высоту 20 км. Полет продолжался сутки.

По словам разработчиков, аппарат снабжен солнечными батареями, который позволяют ему находиться в воздухе на протяжении года.