WP: на полное разминирование Украины потребуется 757 лет

Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной в мире. Об этом пишет The Washington Post. Общая площадь заминированных территорий — почти 174 тысяч квадратных километров, то есть, около 30% страны, отмечает издание со ссылкой на отчет аналитического центра GLOBSEC. Число мин на Украине больше, чем в Афганистане и Сирии. При этом использование ВСУ кассетных боеприпасов, поставленных США, усугубляет ситуацию.