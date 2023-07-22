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WP: на полное разминирование Украины потребуется 757 лет

Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной в мире. Об этом пишет The Washington Post. Общая площадь заминированных территорий — почти 174 тысяч квадратных километров, то есть, около 30% страны, отмечает издание со ссылкой на отчет аналитического центра GLOBSEC. Число мин на Украине больше, чем в Афганистане и Сирии. При этом использование ВСУ кассетных боеприпасов, поставленных США, усугубляет ситуацию.

WP: на полное разминирование Украины потребуется 757 лет
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Эксперты считают, что для очистки от мин 500 группам саперов придется работать на территории страны 757 лет. По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины потребуется $37,4 млрд в ближайшие 10 лет, сообщает газета. Согласно отчету Госдепартамента, за текущий год США уже выделили на эти цели $95 млн.