WP: на полное разминирование Украины потребуется 757 лет

Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной в мире. Об этом пишет The Washington Post. Общая площадь заминированных территорий — почти 174 тысяч квадратных километров, то есть, около 30% страны, отмечает издание со ссылкой на отчет аналитического центра GLOBSEC. Число мин на Украине больше, чем в Афганистане и Сирии. При этом использование ВСУ кассетных боеприпасов, поставленных США, усугубляет ситуацию.
Эксперты считают, что для очистки от мин 500 группам саперов придется работать на территории страны 757 лет. По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины потребуется $37,4 млрд в ближайшие 10 лет, сообщает газета. Согласно отчету Госдепартамента, за текущий год США уже выделили на эти цели $95 млн.