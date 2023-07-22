Мобилизация: последние новости на сегодня 22 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме предложили увеличить отпуск мобилизованных бойцов СВО до 30 дней

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Увеличить ежегодный отпуск призванных в рамках частичной мобилизации граждан на фронт для боевых действий на Украине с 28 до 30 дней. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, пишет ТАСС.

Она пояснила, что сейчас у мобилизованных граждан установлен обязательный отпуск сроком 14 дней, он предоставляется каждые шесть месяцев. Получается, что ежегодно мобилизованные получают 28 календарных дней отпуска. А у военных, которые проходят службу по контракту, минимальная длительность отпуска установлена сроком в 30 календарных дней ежегодно.

Чтобы устранить эту несправедливость, было предложено внести поправки и увеличить длительность отпуска, предоставляемого мобилизованным гражданам РФ, до 30 календарных дней в течение 12 месяцев

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Реутова в зону СВО

Новая партия гуманитарного груза доставлена мобилизованным гражданам и добровольцам на фронт, ее собрали в Центре поддержки семей мобилизованных в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова, пишет «ПроРеутов».

«На этот раз наши ребята просили антенны, планшеты, газовые плиты, принтеры, одежду, коляски, сладости и постельное белье. Собрали все за несколько дней», — говорится в сообщении.

Там указано, что груз доставлен в Луганский госпиталь, военнослужащим и в дом престарелых.

Тульская практика поддержки участников СВО рекомендована всей стране

Опыт Тульской области по поддержке участников боевых действий на Украине рекомендован для остальных регионов страны. Об этом говорится на сайте правительства региона, пишет издание «Тульские новости».

Министр труда и соцзащиты Тульской области Татьяна Абросимова подчеркнула готовность ведомства оказать регионам все необходимое содействие.

Издание отмечает, что в регионе действует ряд мер поддержки солдат, в том числе «Карта поддержки «Zабота» и «Реабилитационный центр «Перезагрузка». Эти практики ранее уже были рекомендованы для массового тиражирования.