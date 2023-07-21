Кадыров сообщил о проникновении группы диверсантов в Белгородскую область

Кадыров сообщил, что в Белгородскую область проникла группа с Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Белгородскую область со стороны Украины несколько дней назад проникла «группа отморозков» и назвал ее небольшой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, группа «совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих». Он отметил, что транспорт сопровождали двое российских бойцов с табельным оружием. Кадыров отметил, что диверсанты открыли огонь по российским солдатам.
Затем, по словам главы Чечни, напавшие покинули территорию РФ.
19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, корректировка огня велась при помощи беспилотного летательного аппарата. Как отметил Кадыров, после выявления места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения.
Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.