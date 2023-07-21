Кадыров сообщил о проникновении группы диверсантов в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Белгородскую область со стороны Украины несколько дней назад проникла «группа отморозков» и назвал ее небольшой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, группа «совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих». Он отметил, что транспорт сопровождали двое российских бойцов с табельным оружием. Кадыров отметил, что диверсанты открыли огонь по российским солдатам.

Затем, по словам главы Чечни, напавшие покинули территорию РФ.

19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, корректировка огня велась при помощи беспилотного летательного аппарата. Как отметил Кадыров, после выявления места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения.