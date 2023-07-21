ВС России повредили зернохранилища в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России ракетным ударом повредили зернохранилища и сельскохозяйственную технику в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

© соцсети

«Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий», — рассказал он, добавив, что еще одна ракета изуродовала сельхоз технику этого же предприятия.

Кипер уточнил, что воздушная тревога раздалась уже после начала ликвидации последствий. По его словам, пожар охватил 200 квадратных метров, всего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.