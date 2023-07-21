Стало известно об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место расположения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве было уничтожено недавним российским ударом. Его слова приводит РИА Новости.
Лебедев уточнил, что российские силы поразили несколько несколько целей. Кроме того, взрывы зафиксировали на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту.
«Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" — некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту "Ника-Тера" с детонацией», — отметил он.
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