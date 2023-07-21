В России создали портативные РЛС для защиты от морских беспилотников

В России созданы портативные радиолокационные станции (РЛС), предназначенные для защиты объектов от морских беспилотников на расстоянии до шести километров. Об этом холдинг «Росэлектроника») Андрей Комогорцев.

Агентство отмечает, что масса портативной РЛС вместе с поворотным устройством и аккумулятором не превышает 25 килограммов, а ее работе не мешает водная поверхность.

«Любительская трехметровая лодка гарантированно видна с расстояния шести километров. Это позволяет использовать такую станцию для охраны морских и речных объектов от несанкционированного проникновения», — сказал руководитель.

По оценке главного редактора журнала «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, подобные устройства можно использовать для защиты объектов вроде Крымского моста и не требуют дополнительной инфраструктуры.

«При этом их дальность обнаружения малоразмерных надводных объектов в шесть километров при заявленной ранее в открытых источниках максимальной скорости морских дронов Украины в 43 узла будет обеспечивать оповещение соответствующих силовых структур минимум за четыре минуты до контакта», — сказал эксперт.