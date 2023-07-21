На Западе сочли упущенными возможности для успехов контрнаступления ВСУ

Украинские военные упустили возможность положительного исхода контрнаступления. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на мнение военных аналитиков.

© Газета.Ru

«Контрнаступление должно было состоять из двух фаз. <…> Они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем они планировали», — выразил мнение военный эксперт, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.

Он уточнил, что задача первой фазы контрнаступления заключается в выявлении слабых сторон России, а второй — в непосредственном продвижении на линии соприкосновения.

По мнению Кларка, если если первый этап еще затянется, то ВСУ уже не успеет ничего существенного предпринять до наступления плохих погодных условий.

Другие эксперты отметили, что ВС России основательно укрепили свои позиции, благодаря противотанковым заграждениям, минным полям, окопам. Большую роль сыграла также артиллерия и авиация. Общие усилия российских военных создали непреодолимые препятствия для украинских бойцов. Масштаб трудностей, с которыми столкнулись ВСУ особенно ясно проявился после исчезновения небольшого успеха продвижения на южном фронте.

21 июля украинский военный медик назвал Politico новую угрозу для Украины.