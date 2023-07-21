В США заявили, что Украина не нуждается в ракетных комплексах ATACMS

Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Украина на данный момент не нуждается в оперативно-тактических ракетных комплексах ATACMS.
По его словам, при составлении пакетов военной помощи Вашингтон исходит не только из запросов Киева, но также из собственных потребностей.
Каль заявил, что Соединенные Штаты больше не производят ATACMS, и оставшиеся экземпляры считают ценным товаром, которые могут понадобиться стране в случае возникновения в мире непредвиденной ситуации, например, в КНДР или Китае.
Поэтому, если бы США поставили Украине комплексы в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на американской готовности, отметил военный.
Каль добавил, что у украинских Вооруженных сил уже есть возможности для нанесения ударов на большом расстоянии, в том числе посредством британских крылатых ракет Storm Shadow, французских ракет SCALP.
Экс-замглавы Пентагона высказал мнение, что проблема с украинским контрнаступлением не сводится к наличию у ВСУ возможности наносить удары в глубину. Каль считает, что проблема находится на расстоянии одного километра, где располагаются минные поля, поэтому Вашингтон продолжит поддерживать Киев в этом и предоставлять необходимую военную помощь.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.