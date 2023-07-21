В США заявили, что Украина не нуждается в ракетных комплексах ATACMS

Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Украина на данный момент не нуждается в оперативно-тактических ракетных комплексах ATACMS.

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По его словам, при составлении пакетов военной помощи Вашингтон исходит не только из запросов Киева, но также из собственных потребностей.

Каль заявил, что Соединенные Штаты больше не производят ATACMS, и оставшиеся экземпляры считают ценным товаром, которые могут понадобиться стране в случае возникновения в мире непредвиденной ситуации, например, в КНДР или Китае.

Поэтому, если бы США поставили Украине комплексы в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на американской готовности, отметил военный.

Каль добавил, что у украинских Вооруженных сил уже есть возможности для нанесения ударов на большом расстоянии, в том числе посредством британских крылатых ракет Storm Shadow, французских ракет SCALP.

Экс-замглавы Пентагона высказал мнение, что проблема с украинским контрнаступлением не сводится к наличию у ВСУ возможности наносить удары в глубину. Каль считает, что проблема находится на расстоянии одного километра, где располагаются минные поля, поэтому Вашингтон продолжит поддерживать Киев в этом и предоставлять необходимую военную помощь.