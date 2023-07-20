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На Украине рассказали о главной цели для ВСУ

Пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская. Его слова приводит издание Klymenko.Time.

На Украине рассказали о главной цели для ВСУ
© globallookpress.com

Череватый признал мощь российских систем РЭБ и подчеркнул, что украинский компонент подобного типа нуждается в улучшении и усилении. Он также назвал РЭБ России главной целью для ВСУ.

«Украина имеет мощную школу радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем наращивать мощности. Российские станции РЭБ — это цель №1», — отметил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем РЭБ. По его мнению, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы способны их подавлять.

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