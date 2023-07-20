На Украине рассказали о главной цели для ВСУ

Пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская. Его слова приводит издание Klymenko.Time.

Череватый признал мощь российских систем РЭБ и подчеркнул, что украинский компонент подобного типа нуждается в улучшении и усилении. Он также назвал РЭБ России главной целью для ВСУ.

«Украина имеет мощную школу радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем наращивать мощности. Российские станции РЭБ — это цель №1», — отметил он.