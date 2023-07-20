Частота детонаций на военном полигоне в Крыму снизилась

Частота детонаций на Старокрымском военном полигоне значительно снизилась, сообщает в Telegram правительство Крыма со ссылкой на МЧС республики. В ведомстве уточнили, что в скором времени территорию осмотрят специалисты из Минобороны России.

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Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что после обследования территории будет решен вопрос о возвращении жителей соседних домов, которых накануне эвакуировали из-за угрозы дальнейших взрывов. Сейчас в пунктах временного размещения находятся около 70 человек.

Накануне власти решили эвакуировать более двух тысяч человек из зоны, прилегающей к полигону. Эвакуация проводилась из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.