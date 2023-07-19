Баллистическая ракета: что это, отличия от крылатых и их виды

Современные вооружения могут удивить обывателей большим разнообразием ракетного оружия. Баллистические ракеты — это одна из его разновидностей, задача которых заключается в доставке различных боеголовок, в том числе и ядерных. Они запускаются из разнообразных пусковых установок: с кораблей и подводных лодок, различных летательных аппаратов и стационарных позиций. И, что крайне важно, такие ракеты составляют часть ядерной триады Российской федерации.

Рассказываем, в чем особенность баллистических ракет, чем они отличаются, какого бывают радиуса действия и в чем их преимущество.

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Что такое баллистическая ракета и в чем ее преимущество?

Для начала стоит отметить, что сами ракеты являются лишь составной частью оружия. Существует несколько определений, однако в военной терминологии они определяются как класс беспилотных летательных аппаратов, которые используют для полета принцип реактивного движения и применяются для поражения удаленных объектов.

Согласно названию, эти виды ракет находятся в неуправляемом движении по баллистической траектории. Она представляет из себя эллипс, один из фокусов которого совпадает с центром Земли. Тело по траектории движется под действием силы тяготения и сопротивления воздуха, а дальность полета зависит от начальной скорости.

Сама траектория состоит из двух основных участков: активного и пассивного. На активном ракета совершает полет с помощью маршевых двигателей, после чего от нее отсоединяется часть с полезной нагрузкой. На пассивном она движется за счет уже набранной скорости. При этом у современных снарядов с разделяющимся боевыми частями, или боеголовками, также есть третий участок — разведения боевых блоков и ложных целей.

Баллистические ракеты выигрывают у самолетов-бомбардировщиков временем подлета и скоростью. Огромной скоростью, в несколько раз выше скорости звука. При межконтинентальной дальности ракета может долететь до цели менее чем за полчаса, а перехватить боеголовку довольно сложно даже для самых современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Классификация баллистических ракет

Подобные средства доставки боеголовок делятся по области применения на межконтинентальные, стратегические и тактические. При этом нередко их делят и по дальности радиуса действия — в частности, в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), указана следующая классификация:

малой дальности — от 500 до 1000 километров;

средней дальности — от 1000 до 5500 километров;

межконтинентальные — 5500 километров и свыше.

Отметим, что ДРСМД был призван сократить количество ракет средней и малой дальности в арсенале Россией и США, однако в 2023 году Москва вышла из договора, поскольку не имела фактической возможности проводить полноценные инспекции американских объектов в рамках соглашения.

Межконтинентальные баллистические ракеты входят в состав наземных и корабельных ракетных комплексов. Вместе с летательными аппаратами, вроде тяжелых бомбардировщиков, они составляют основу стратегических наступательных вооружений. Все ракеты Ракетных войск специального назначения (РВСН) относятся к классу баллистических. Сейчас такие средства с ядерными боеголовками имеются в арсенале России, США, Китая, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля.

Также ракеты можно разделить по типу используемого топлива. В основном для них применяют твердотопливные ускорители и ускорители на жидком топливе. Первые сгорают неконтролируемо, выделяя огромное количество энергии. Однако управлять ракетой, пока работает такой двигатель, нельзя. Работой жидкостных двигателей можно управлять, в том числе включая и выключая двигатель.

Нередко в современных устройствах устанавливают несколько типов ускорителей или комбинированные варианты. Это позволяет уйти от сложной системы заправки ракеты непосредственно перед запуском, а также позволяет отказаться от откачки большого количества топлива в случае его отмены.

Кроме того, отдельно стоит выделить прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Система работает благодаря созданию давления воздуха при движении ракеты на большой скорости. Такие средства доставки способны разгоняться в несколько раз выше скорости звука, однако для запуска нужно давление — оно создается на скорости чуть выше одной скорости звука.

Баллистические ракеты могут запускаться с различных пусковых установок. Так, пуск возможен с кораблей и подводных лодок, самолетов, гусеничного шасси, различных машин на базе колесного транспорта, а также из стационарных установок: шахтных или же открытых, которые устанавливаются на поверхности земли.

В чем отличие баллистических ракет от крылатых?

Оба типа вооружений с начала специальной военной операции на Украине стали на слуху. И неопытному человеку может показаться, что особого различия между ними нет. Однако в действительности устроены они и работают по-разному.

Крылатые ракеты по своей сути представляют собой одноразовый летательный аппарат, у которого есть блок наведения на цель и боевая часть. По сравнению с баллистическими средствами доставки она летит с небольшой дозвуковой скоростью — это позволяет полагаться на малозаметность, нежели на огромную скорость.