Мобилизация: последние новости на сегодня 19 июля 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 июля 2023, в материале «Рамблера».
В Новосибирске мобилизованные без прописки тоже могут рассчитывать на выплаты
В Новосибирской области мобилизованные жители без прописки могут рассчитывать на выплаты, сообщает bfm.ru.
Как сообщил глава региона Андрей Травников, в законодательство внесли все необходимые изменения. Все категории участников специальной военной операции уравняли.
Отмечается, что все региональные выплаты и реабилитационный сертификат распространяются на всех бойцов региона.
Туапсинские волонтеры доставили очередную партию гуманитарного груза в зону СВО
Волонтеры из Туапсе доставили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Кубань 24».
Это была внеплановая поездка. Военным доставили запчасти для автомобилей, медикаменты, маскировочные сети. Груз для бойцов собирали их семьи, а также неравнодушные граждане, предприниматели.
Кроме того, бойцам доставили воду, продукты питания и бытовую химию.
Участвовавших в СВО волгоградцев наградили медалями
В Волгограде музее состоялось торжественное мероприятие, где активным участникам специальной военной операции, проявившим храбрость и исполнившим свой гражданский долг, были вручены медали «За отвагу», сообщает «Волгоградская правда».
В зале присутствовали ветераны Вооруженных сил РФ, представители молодежных патриотических организаций, активисты.
Награды были вручены заместителем военного комиссара региона полковником Сергеем Юдиным и главой регионального комитета по делам национальностей и казачества Эдуардом Давыдовским.