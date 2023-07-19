Мобилизация: последние новости на сегодня 19 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Новосибирске мобилизованные без прописки тоже могут рассчитывать на выплаты

В Новосибирской области мобилизованные жители без прописки могут рассчитывать на выплаты, сообщает bfm.ru.

Как сообщил глава региона Андрей Травников, в законодательство внесли все необходимые изменения. Все категории участников специальной военной операции уравняли.

Отмечается, что все региональные выплаты и реабилитационный сертификат распространяются на всех бойцов региона.

Туапсинские волонтеры доставили очередную партию гуманитарного груза в зону СВО

Волонтеры из Туапсе доставили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Кубань 24».

Это была внеплановая поездка. Военным доставили запчасти для автомобилей, медикаменты, маскировочные сети. Груз для бойцов собирали их семьи, а также неравнодушные граждане, предприниматели.

Кроме того, бойцам доставили воду, продукты питания и бытовую химию.

Участвовавших в СВО волгоградцев наградили медалями

В Волгограде музее состоялось торжественное мероприятие, где активным участникам специальной военной операции, проявившим храбрость и исполнившим свой гражданский долг, были вручены медали «За отвагу», сообщает «Волгоградская правда».

В зале присутствовали ветераны Вооруженных сил РФ, представители молодежных патриотических организаций, активисты.