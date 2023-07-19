Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты
Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщает агентство Reuters.
Глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что, судя по всему, обе ракеты упали в море за пределами японской экономической зоны.
По словам Хамады, первые ракета поднялась на высоту 50 км и пролетела 550 км, вторая ракета пролетела на этой же высоте 600 км. Министр сообщил, что Токио по дипломатическим канал заявил протест властям КНДР. 12 июля Пхеньян провел испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".
Запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, находившийся на центральном командно-наблюдательном пункте. Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетев за 4491 секунду расстояние 1001,2 км, и точно опустилась в намеченную точку в водах Японского моря. В Пхеньяне отметили, что все новые рекорды, подтвержденные в ходе пуска "Хвасон-18", являются доказательством мощи, надежности и военной эффективности ракетных систем нового типа.