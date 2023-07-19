Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты

Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщает агентство Reuters.

Глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что, судя по всему, обе ракеты упали в море за пределами японской экономической зоны.

По словам Хамады, первые ракета поднялась на высоту 50 км и пролетела 550 км, вторая ракета пролетела на этой же высоте 600 км. Министр сообщил, что Токио по дипломатическим канал заявил протест властям КНДР. 12 июля Пхеньян провел испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".