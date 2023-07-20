В Одессе после подлета к городу беспилотников произошли новые взрывы

В Одессе и ее окрестностях произошли новые взрывы. Об этом сообщает, ссылаясь на местные паблики, украинский Telegram-канал "Политика Страны".
В 3:06 мск была опубликована информация о подлете к городу со стороны моря так называемых "шахидов", то есть российских беспилотников-камикадзе "Герань-2". Спустя несколько минут в Одессе раздались взрывы. Кроме того, взрывы произошли в расположенном рядом с Одессой городе Черноморске (до 2016 года - Ильичевск). Примечательно, что там расположен международный морской торговый порт.
Ранее в Николаеве, расположенном на юге Украины, прозвучали взрывы. Никаких подробностей при этом не приводится. Местные власти также не комментируют ситуацию, возникшую в городе. Командование украинских воздушных сил заявило об угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской областях. Было объявлено, что на южном направлении российские стратегические бомбардировщики ТУ-22М3 осуществили пуски крылатых ракет Х-22.