СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР, по предварительной информации, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на береговую охрану Японии.

Ранее главы МИД G7 осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, произведенный 12 июля. К заявлению, в частности, присоединились Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и США.