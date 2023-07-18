В Киевской области мужчине вручили повестку за русский рэп
В городе Боярка Киевской области на мужчину составили протокол и вручили повестку за прослушивание русского рэпа на улице. Об этом сообщают Telegram-канал полиции региона и ТСН.
Пара молодых людей включила русский рэп во время прогулки по одной из улиц города. Один из них «подпевал и даже подтанцовывал», заявили в полиции.
Женщина, которая шла за ними, сделала замечание, но с ней стали спорить.
«Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции», - подчеркивается в сообщении.
Полицейские нашли молодых людей и составили на обоих административные протоколы. Полиция опубликовала видео, на котором один из них приносит извинения.
ТСН отмечает, что ему также вручили повестку в военкомат.
С 7 октября 2022 года на Украине действует запрет на публичное исполнение музыки российских артистов. В июле 2023-го Киевский городской совет запретил публичное использование русскоязычной культурной продукции в городе. Под запрет попали книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, концерты.