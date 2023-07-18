В Киевской области мужчине вручили повестку за русский рэп

В городе Боярка Киевской области на мужчину составили протокол и вручили повестку за прослушивание русского рэпа на улице. Об этом сообщают Telegram-канал полиции региона и ТСН.

Пара молодых людей включила русский рэп во время прогулки по одной из улиц города. Один из них «подпевал и даже подтанцовывал», заявили в полиции.

Женщина, которая шла за ними, сделала замечание, но с ней стали спорить.

«Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции», - подчеркивается в сообщении.

Полицейские нашли молодых людей и составили на обоих административные протоколы. Полиция опубликовала видео, на котором один из них приносит извинения.

ТСН отмечает, что ему также вручили повестку в военкомат.