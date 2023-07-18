Предельный возраст пребывания россиян в запасе и резерве вырастет на пять лет

Предельный возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, вырастет на пять лет. Такой закон приняла Госдума.

С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать переходный период, в течение которого граждане будут переводиться в отставку поэтапно. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.

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Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Так, для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев это 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров - 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания - 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Прописываются и случаи приостановки пребывания в резерве - призыв на военную службу по мобилизации, заключение контракта на период прохождение военной службы либо контракта на добровольную службу.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность заключения контракта с лицом, имеющим гражданство другого государства, в возрасте до 52 лет. Это касается и имеющих вид на жительство. Прописывается, что заключение военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем будет возможно, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что проект закона направлен на дальнейшее улучшение обороноспособности нашего государства.

Другой первый замглавы профильного комитета Алексей Журавлев в комментарии "РГ" пояснил, что закон о воинской службе депутаты постепенно адаптируют к условиям, которые диктует спецоперация. "Бывших военных, в принципе, не бывает, но теперь официально люди в погонах будут находиться в запасе до 55 лет вместо прежних 50-ти, - отметил он. - Это позволит им заключать контракты, а пожилые специалисты порой пользы приносят больше, чем молодежь, тем более в тех специальностях, где не все определяет физическая кондиция. Впрочем, и в этом ветераны зачастую не уступают".