Женщины в армии США не хотят служить с трансгендерами

Восемнадцатилетняя американка, которая служит в армии, жалуется на то, что ее поставили в «крайне неудобное положение» из-за трансгендеров. Она вынуждена спать между двумя биологическими мужчинами и принимать с ними душ, сообщает Fox News.

Издание пишет, что ситуацию сможет решить только отставка, поскольку трансгендеров защищает президентская программа.

Девушка боится высказывать свое недовольство из-за опасений относительно ущерба для ее карьеры, заявил сенатор Майк Раундс (республиканец от штата Южная Дакота).

В США беспокоятся из-за того, что американские вооруженные силы отстают от своих целей набора. Согласно прогнозам, в этом году в войска наберут 15 тысяч человек вместо 65 тысяч запланированных.

Ранее новостной портал LGBTQ Nation сообщил, что сенаторы Марко Рубио и Джим Бэнкс разработали законопроект, который запрещает трансгендерам служить в вооруженных силах США.