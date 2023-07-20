В Японском море стартовали учения РФ и КНР "Север. Взаимодействие-2023"

Военно-морские учения России и Китая «Север.Взаимодействие - 2023» стартовали в акватории Японского моря. Они пройдут с 20 по 23 июля согласно плану международного военного сотрудничества.

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ВМС России представлены большими противолодочными кораблями ТОФ «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий» и судами обеспечения.

Руководит действиями российских кораблей командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков.

ВМС НОАК представляют эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». На борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб для руководства учениями. Китайскими ВМС руководит заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

«Экипажи кораблей обеих сторон отработают совместные действия по поиску подводной лодки, по отражению ударов средств воздушного нападения противника, проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также повысят уровень боевой и морской выучки», - заявил Валерий Казаков.

Вместе с кораблями к учениям с обеих сторон привлекаются более 30 летательных аппаратов морской авиации. Среди них противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики.