Назван возможный кандидат на пост главы британского минобороны

На смену нынешнему главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу , планирующему покинуть свой пост осенью, может прийти министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Times.

«Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — сообщили в газете.

Также там указали, что выбор кандидата на должность главы Минобороны имеет особое значение для премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с конфликтом на Украине. Помимо Клеверли на этот пост также претендуют замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат, служивший в Ираке и Афганистане.