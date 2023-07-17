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Назван возможный кандидат на пост главы Минобороны Великобритании

На смену нынешнему главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, планирующему покинуть свой пост осенью, может прийти министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Times.

Назван возможный кандидат на пост главы британского минобороны
© РИА Новости

«Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — сообщили в газете.

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Также там указали, что выбор кандидата на должность главы Минобороны имеет особое значение для премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с конфликтом на Украине. Помимо Клеверли на этот пост также претендуют замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат, служивший в Ираке и Афганистане.

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