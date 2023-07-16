ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками

«Сначала со стороны ВСУ была проверка готовности средств противовоздушной обороны (ПВО) — они запустили один беспилотник, а чуть позже этой же ночью отправили против нас уже рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — заметил военный эксперт.