$90.12-0.06101.20+0.52

ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику атаки беспилотными аппаратами. Об этом сообщает газета «Взгляд».

ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками
© Lenta.ru

По словам опрошенного изданием директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, в атаке на Севастополь украинские войска применили скорректированную тактику.

«Сначала со стороны ВСУ была проверка готовности средств противовоздушной обороны (ПВО) — они запустили один беспилотник, а чуть позже этой же ночью отправили против нас уже рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — заметил военный эксперт.

«Что касается морской части операции, то ВСУ пытались атаковать Крым с беспилотниками полупогруженного типа, которые труднее обнаружить», — заявил Юрий Кнутов. Однако, по словам специалиста, дежурные силы уничтожили беспилотники противника на довольно большом расстоянии от берега.

В Белом доме назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

Автор Одессы, то в этот раз взлет осуществлялся с юга Одесской области.

«Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», — заключил автор.

Утром, 16 июля стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Из-за атаки в городе приостановили движение катеров и паромов.

2
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости