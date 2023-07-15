В России указали на необходимость передышки в НАТО для наращивания потенциала

«Я бы не говорил однозначно, что им выгодна бесконечная война. Думаю, что они подождут еще несколько месяцев, если у Украины не будет успехов -= а их не будет, — они начнут поговаривать, что нужно заканчивать, садиться за стол переговоров и на каких-то приемлемых для них условиях конфликт заканчивать», — сказал он.