На Южнодонецком направлении, под селом Макаровка группировка «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника, пытавшегося наступать в направлении Макаровки, Старомайорского и Урожайного. В ходе боя были уничтожены боевые бронированные машины и автомобильная техника ВСУ. Группа пехоты противника ликвидирована», — указано в сообщении.

Также на запорожском направлении в районе Приютного были поражены несколько бронемашин и скопление украинских солдат.

Ранее российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе этих вылетов были нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинской армии