В Минобороны Белоруссии рассказали о дальнейшей службе бойцов ЧВК «Вагнер»

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о дальнейших перспективах службы бойцов ЧВК «Вагнер» в республике.

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В МО сообщили, что министерство и руководство компании выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.

Минобороны продолжит сообщать о работе, которая ведется по данному направлению, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту газеты «Коммерсантъ» Андрею Колесникову подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным. Путин отметил боевые заслуги «вагнеровцев» и сказал, что предложил военнослужащим «несколько вариантов трудоустройства», в том числе под командованием их бывшего командира.

Встреча главы государства с командирами ЧВК «Вагнер» состоялась 29 июня в Кремле спустя пять дней после попытки военного мятежа, она продолжалась три часа.