В Минобороны Белоруссии рассказали о дальнейшей службе бойцов ЧВК «Вагнер»

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о дальнейших перспективах службы бойцов ЧВК «Вагнер» в республике.
В МО сообщили, что министерство и руководство компании выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.
Минобороны продолжит сообщать о работе, которая ведется по данному направлению, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту газеты «Коммерсантъ» Андрею Колесникову подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным. Путин отметил боевые заслуги «вагнеровцев» и сказал, что предложил военнослужащим «несколько вариантов трудоустройства», в том числе под командованием их бывшего командира.
Встреча главы государства с командирами ЧВК «Вагнер» состоялась 29 июня в Кремле спустя пять дней после попытки военного мятежа, она продолжалась три часа.
Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.