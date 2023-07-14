В парке «Зарядье» пройдет программа «Киновыходные»

15 и 16 июля в парке «Зарядье» пройдет культурная программа «Киновыходные», сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Программа приурочена к двум юбилеям — 85-летию со дня рождения артиста Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Оба дня с 12.00 до 23.00 жителей и гостей столицы ждут театрализованные представления и показы любимых картин.

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«На творчестве Владимира Семеновича и Леонида Иовича выросло не одно поколение. В “Зарядье” можно будет увидеть и услышать их знаменитые произведения, а заодно ощутить дух эпохи, в которой оба жили и работали. Приглашаем москвичей и туристов на концерты и показы фильмов», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Программа субботы называется «Москва. Кино. Высоцкий». Она посвящена Владимиру Высоцкому, родившемуся в Москве. В его стихах и песнях столица упоминается не менее 50 раз. У входа в медиацентр проведут иммерсивный спектакль «Парень из соседнего двора», где воссоздадут атмосферу жизни маленького московского дворика с песнями под гитару и игрой в домино. У «Заповедного посольства» исполнят несколько сочинений по мотивам культового спектакля «Алиса в Стране чудес».В березовой роще участники презентации «Высоцкий и мода» воспроизведут образы самого Высоцкого и его музы Марины Влади. Напротив парящего моста разместится арт-объект «Стена Высоцкого».

В 18.30 на сцене большого амфитеатра прочтут музыкально-познавательную лекцию, а в 20.00 начнется концерт, ведущими которого станут Дмитрий Харатьян и Полина Лазарева. Прозвучат песни «В холода, в холода», «Песня о друге», «Прощание с горами», «Дом хрустальный», «Эх, раз, еще раз» и многие другие.В 21.30 в импровизированном кинотеатре «Под стеклянной корой» с редкой 35-миллиметровой пленки покажут картину «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

В воскресенье начнется программа «Разговор со счастьем». Леонид Гайдай родился на Дальнем Востоке, однако именно в столице провел большую часть жизни. Здесь же обитают многие герои его комедий: живут в Свиблове и на улице Вавилова, ходят по Тишинскому рынку, любуются Новым Арбатом. В пространстве «Снимается кино!» близ медиацентра разместится настоящая съемочная площадка с оборудованием, центром подбора актеров, режиссерской и операторской группами, гримерами, костюмерами. Любой желающий, пройдя кастинг, сможет сняться в известных сценах фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» или «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Гостей ждут выступления в рамках юмористической программы «Комедия и жизнь» и показ ярких образов персонажей картин режиссера «Мода в фильмах Гайдая». Будет открыта тематическая фотозона по мотивам работ Гайдая.