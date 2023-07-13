Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ушел в отпуск

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев ушел в отпуск. Об этом Андрея Юдина.

Отмечается, что армия под командованием генерал-майора занимается защитой Черноморского побережья, Крыма и Запорожья от прилетов ракет и атак с воздуха.

Ранее командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов обратился к подчиненным и сообщил, что его отстранили от службы. На его место назначили генерал-лейтенанта Дениса Лямина. В Госдуме заявили, что обращение Попова было услышано, Минобороны решит озвученные им проблемы.