СКР нашел поражающие элементы на месте обстрела в городе Запорожской области

Группа следователей СКР нашла поражающие элементы цилиндрической формы на месте обстрела в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, оперативная группа зафиксировала повреждения на стенах домов и ограждениях, а также несколько воронок в диаметре не более 15 сантиметров.

Обнаруженные части боеприпасов отправили на экспертизу.

Ранее СК сообщил о расследовании пыток российских пленных со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, от жителей Васильевки стало известно об угрозах со стороны украинских военных зайти в населенный пункт и учинить расправу.