Мобилизация: последние новости на сегодня 13 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 июля 2023, в материале «Рамблера».

Депутат «Единой России» передал машины для донских военнослужащих в зоне СВО

Депутат «Единой России» Владимир Ревенко передал автотранспорт для донских военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает don24.ru.

Бойцы получили российские грузовые фургоны и автомобили производства Ульяновского и Горьковского автозаводов, легковушки Chevrolet Niva и LADA 212140, грузоподъемную технику и экскаватор.

Также для них доставили запас воды, спальные мешки, продукты питания и предметы первой необходимости. На базе общественной приемной партии в Ростове работает волонтерский центр, куда могут обратиться участники спецоперации и их семьи.

Участникам СВО из ХМАО отправили посылки с мягкими игрушками

Жители Нефтеюганского района отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции около пятидесяти посылок, в которых содержатся плюшевые зайчики, сообщает «Ура.ру».

Они дополнили набор предметов первой необходимости. Также военнослужащие получили маскировочные сети, комплекты нательного белья.

Игрушки желтого цвета изготовила жительница муниципалитета Вера Решетникова. Она надеется, что ее подарки поднимут настроение бойцам и принесут им удачу.

Минобороны подготовило список болезней, с которыми не возьмут на СВО

Министерство обороны России предложило утвердить список заболеваний, который позволит ограниченно годным к военной службе россиянам не подписывать контракт с Вооруженными силами РФ, сообщает «Парламентская газета».

При их наличии нельзя подписать контракт в период мобилизации и в военное время. Основными из них являются ВИЧ, гепатит В и С, туберкулез, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, эпилепсия, психические расстройства, инсульты и их последствия, ограничение функциональности конечностей, частичная потеря зрения.