Минобороны назвало количество принятой от ЧВК «Вагнер» военной техники

В Минобороны заявили, что российская армия завершает прием оружия от ЧВК «Вагнер»
Министерство обороны России заявило, что ВС РФ планово заканчивают приём оружия и военной техники от ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА «Новости».
«Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер"», – рассказали в российском военном ведомстве.
Уточняется, что среди переданной техники находятся десятки единиц, которые ещё ни разу не применялись в боевых условиях. По словам представителей Минобороны, колёсная техника прибывает своим ходом, а тяжёлая – с помощью колёсных тягачей на тралах, чтобы не допустить повреждения дорожного покрытия.
«Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения», – уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны России подтвердило наличие запасов вооружения против кассетных боеприпасов.