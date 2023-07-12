Минобороны назвало количество принятой от ЧВК «Вагнер» военной техники

Министерство обороны России заявило, что ВС РФ планово заканчивают приём оружия и военной техники от ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА «Новости».

«Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер"», – рассказали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что среди переданной техники находятся десятки единиц, которые ещё ни разу не применялись в боевых условиях. По словам представителей Минобороны, колёсная техника прибывает своим ходом, а тяжёлая – с помощью колёсных тягачей на тралах, чтобы не допустить повреждения дорожного покрытия.