В Австралии рассказали о поставках самолетов Украине

Министр обороны Австралии Ричард Марлес признал сложности с поставкой самолетов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он рассказал ABC Radio Nationa.

По его словам, сложности возникают со своевременностью поставок самолетов, возможностью их эффективного использования в бою. В отношении летательных средств эти вопросы стоят особенно остро.

«Ситуация вокруг самолетов достаточно сложная. Мы продолжим обсуждения с Украиной касательно этого и других запросов, которые они сделали», — пояснил Марлес.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Австралия поставит украинской армии 30 австралийских бронетранспортеров Bushmaster.

Он также заявил о «полном политическом понимании» с представителями Австралии.