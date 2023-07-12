В МВД Белоруссии рассказали о своих планах на ЧВК «Вагнер»
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» будут заниматься военной подготовкой совместно с белорусскими подразделениями спецназа. Об этом в среду, 12 июля, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
— Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБРа, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию. Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, «Алмаза», — сказал Карпенков, чьи слова приводит БелТА.
27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» приехал в республику. По его словам, Евгению Пригожину были предоставлены все обещанные президентом РФ Владимиром Путиным гарантии.
Опасности для НАТО из-за перемещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию нет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что ситуация в регионе не изменится.
При этом польские власти решили усилить границу с Белоруссией из-за пребывания там «Вагнера». Вице-премьер государства Ярослав Качиньский заявил, что все соответствующие решения, касающиеся усиления обороноспособности на государственной границе, уже приняты.