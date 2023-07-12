В МВД Белоруссии рассказали о своих планах на ЧВК «Вагнер»

— Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБРа, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию. Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, «Алмаза», — сказал Карпенков, чьи слова приводит БелТА.