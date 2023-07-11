Названо условие для применения ВСУ ракет SCALP

«Если в Великобритании носители этой ракеты — самолеты Eurofighter, то у Вооруженных сил Франции таких самолетов нет, у них основной носитель — [истребитель] Rafale, он не полностью соответствует стандарту НАТО. Например, если подвесить английскую ракету на французский самолет, то она не будет работать. Но у ВСУ все равно нет никаких западных самолетов на вооружении», — сказал Карнозов.