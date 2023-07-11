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AFP: первые французские ракеты Scalp уже на Украине

Первые французские дальнобойные ракеты Scalp уже находятся на территории Украины, сообщает AFP со ссылкой на военный источник.

Первые французские ракеты Scalp уже на Украине
© Wikipedia Commons

«Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента», — приводит заявление ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.