AFP: первые французские ракеты Scalp уже на Украине
Первые французские дальнобойные ракеты Scalp уже находятся на территории Украины, сообщает AFP со ссылкой на военный источник.
«Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента», — приводит заявление ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.