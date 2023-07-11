Минобороны России передали партию самолетов Як-130

"Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком. В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводятся в сообщении.