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Минобороны сообщило о принятии ракетного корабля "Циклон" в состав ВМФ России

Новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон» вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

В состав ВМФ России приняли новый ракетный корабль
© Газета.Ru

«Циклон» построен на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы «Залив» в Керчи. Торжественная церемония приема нового корабля в состав российского флота состоялось на заводе.

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова. Его приказом корабль зачислен в состав Черноморского флота. Главком заявил, что «Циклон» усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота.

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Для судостроительного завода «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний, подчеркнули в Минобороны.

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