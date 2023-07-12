В состав ВМФ России приняли новый ракетный корабль

Новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон» вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Циклон» построен на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы «Залив» в Керчи. Торжественная церемония приема нового корабля в состав российского флота состоялось на заводе.

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова. Его приказом корабль зачислен в состав Черноморского флота. Главком заявил, что «Циклон» усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота.

Для судостроительного завода «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний, подчеркнули в Минобороны.

Ранее ТАСС сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» в конце 2024 года может быть передан ВМФ РФ.