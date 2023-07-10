Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

Страны НАТО впервые с холодной войны рассмотрят план на случай атаки РФ
Страны НАТО впервые после окончания холодной войны рассмотрят на саммите в Вильнюсе 11-12 июля план ответа на возможную атаку со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
«Лидеры стран НАТО рассмотрят первые планы обороны, разработанные альянсом со временем холодной войны, в которых подробно описан ответ объединения на случай атаки России», — говорится в тексте.
Отмечается, что утверждение плана блокируется Турцией. Анкару не устраивают формулировки, касающиеся Кипра. Если этот вопрос не разрешится до саммита, то решение по нему примут лидеры НАТО.
Также план включает рекомендации по модернизации ВС и материально-техническому обеспечению для стран альянса. Помимо этого лидеры НАТО планируют повысит запасы боеприпасов, поскольку «Украине требуется больше, чем западные государства способны производить». Еще одной темой саммита станет обсуждение результатов по реализации цели альянса о приведении свыше 300 тысяч военных в состояние повышенной боеготовности.