Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

Союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам собеседников агентства, достигнутые договоренности знаменуют серьезный сдвиг в политике Североатлантического альянса, который реализует подобные планы впервые за более чем 30 лет с окончания холодной войны. Отмечается, что страны-члены готовы приступить к их реализации, несмотря на возражения Турции.