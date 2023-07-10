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Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

Союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»
© ТАСС

По словам собеседников агентства, достигнутые договоренности знаменуют серьезный сдвиг в политике Североатлантического альянса, который реализует подобные планы впервые за более чем 30 лет с окончания холодной войны. Отмечается, что страны-члены готовы приступить к их реализации, несмотря на возражения Турции.

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