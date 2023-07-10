ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле поселка Теткино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Глава региона заявил, что было восемь прилетов. Пострадавших в результате ударов нет, однако повреждены линии электропередачи, из-за чего часть поселка обесточена. Повреждены окна, фасады и крыши около 10 домов.

По словам Старовойта, под обстрел также попала деревня Елизаветовка.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что двое рабочих, предварительно, пострадали во время обстрела курского хутора Заря, находящегося в Глушковском районе. Официальной информации об обстреле на тот момент не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.