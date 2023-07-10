Экс-постпред США рассказал о несоответствии Украины требованиям НАТО

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) потребует работы по выполнению нескольких необходимых невоенных требований, включая уровень антикоррупционных мер и демократических стандартов, которым Киев пока не соответствует. Такое мнение выразил в опубликованном в понедельник интервью газете Asahi бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют.

"Традиционно страны, желающие вступить в организацию, проходили процедуру "плана действий". Это контрольный список перед вступлением, содержащий военные и невоенные требования", - сказал он.

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По его словам, Украина в целом соответствует военным стандартам, однако невоенная часть требует работы по выполнению определенных требований.

"Антикоррупционные меры не завершены, а стандарты НАТО по демократическим ценностям должны быть соблюдены", - пояснил он.

"Однако администрация президента [США] Джо Байдена, вероятно, считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на победе в войне, а уже потом говорить об этом [о соответствии Украины стандартам НАТО]", - констатировал экс-постпред.

Льют занимал пост постоянного представителя США при НАТО с 2013 по 2017 год. До этого он также был координатором военных операций США в Ираке и Афганистане.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны альянса согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.