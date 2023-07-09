В США назвали главное преимущество России перед ВСУ и НАТО

Эксперт назвал главное преимущество России перед ВСУ и НАТО
Резкое увеличение производства боеприпасов дало ВС РФ значительное преимущество перед ВСУ и НАТО, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для портала 19FortyFive.
Карлин отметила, что российские промышленные площадки наращивают производство снарядов, ракет и патронов.
По ее данным, в настоящее время американская промышленность производит боеприпасов на 14% меньше, чем российская. Оборонные концерны европейских стран, добавила она, также не могут похвастаться особыми успехами.
В ближнесрочной перспективе ситуация с боеприпасами может привести к тяжелым последствиям для Украины, заметила автор статьи.
Украинская армия не оправдала ожидания НАТО, не смогла добиться успехов в контрнаступлении, констатировала Карлин.
Ранее аналитик Марк Галеотти сообщил, что упорство российской армии, ее хорошая подготовка и оснащение позволили ВС РФ отбить атаки ВСУ и не дать украинским военным добиться успехов в контрнаступлении.