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Эксперт назвал главное преимущество России перед ВСУ и НАТО

Резкое увеличение производства боеприпасов дало ВС РФ значительное преимущество перед ВСУ и НАТО, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для портала 19FortyFive.

В США назвали главное преимущество России перед ВСУ и НАТО
© РИА Новости

Карлин отметила, что российские промышленные площадки наращивают производство снарядов, ракет и патронов.

По ее данным, в настоящее время американская промышленность производит боеприпасов на 14% меньше, чем российская. Оборонные концерны европейских стран, добавила она, также не могут похвастаться особыми успехами.

В ближнесрочной перспективе ситуация с боеприпасами может привести к тяжелым последствиям для Украины, заметила автор статьи.

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Украинская армия не оправдала ожидания НАТО, не смогла добиться успехов в контрнаступлении, констатировала Карлин.

Ранее аналитик Марк Галеотти сообщил, что упорство российской армии, ее хорошая подготовка и оснащение позволили ВС РФ отбить атаки ВСУ и не дать украинским военным добиться успехов в контрнаступлении.

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