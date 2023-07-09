Украинский военнослужащий раскрыл позывной Залужного

Военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале сообщил, что позывной главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного «Волонтер».

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«Кто не знает, позывной главкома «Волонтер». Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — написал он.

Также в посте были опубликованы выполненные нейросетью несколько фотографий героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный.

8 июля Валерию Залужному исполнилось 50 лет.

6 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли заявил, что украинское наступление проходит «согласно плану», и рассказал о потребностях войск в оружии и боеприпасах.

До этого главнокомандующего украинскими войсками заявил, что не увидел изменений на линии фронта на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.